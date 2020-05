Die Polizei bittet um Hinweise Holzzaun beschädigt

Ein unbekannter Täter hat einen Holzzaun beschädigt.

Neustadt an der Donau. In der Zeit vom 15. bis zum 18. Mai hat ein bislang unbekannter Täter einen kürzlich errichteten Holzzaun entlang der Raffineriestraße in Neustadt an der Donau beschädigt, indem die Querlatten abgebrochen wurden und ein Pfosten herausgerissen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte telefonisch unter der Nummer 09441/ 50420 mit der Polizeiinspektion Kelheim in Verbindung.