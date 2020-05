Ford nicht mehr fahrbereit Ford-Fahrer fährt seitlich gegen Sattelzug – Mitfahrer leicht verletzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Etwa drei Kilometer nach der Anschlussstelle Altmühltal am Kindinger Berg auf der Autobahn A9 in Richtung München fuhr am Dienstag, 19. Mai, um 1.15 Uhr, ein 40-Jähriger aus Polen mit der rechten Front seines Ford Galaxy seitlich gegen das linke Heck des Sattelzuges der Marke Mercedes, mit dem ein 35-jähriger Kraftfahrer aus Nürnberg den rechten Fahrstreifen befuhr.