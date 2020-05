15.000 Euro Schaden Linksabbieger stößt mit entgegenkommendem Pkw zusammen – eine Person leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Mit seinem Seat Altea fuhr ein 83-jähriger Ingolstädter am Montag, 18. Mai, um 14.27 Uhr, in Ingolstadt von Gerolfing in Richtung Friedrichshofen auf der Ochsenmühlstraße und bog nach links in die Bauschuttdeponie ab. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden 58-jährigen, der mit seinem Mercedes den Einmündungsbereich geradeaus überqueren wollte, zusammen.