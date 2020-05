Circa 100 Personen Erneut versuchter „Hygiene-Spaziergang“ in der Ingolstädter Innenstadt

Foto: 123rf.com

Im Vorfeld zu der am Samstag, 16. Mai, am Theaterplatz in Ingolstadt angezeigten Versammlung „Hygiene-Grundgesetz-Freiheit“, formierte sich wie auch eine Woche zuvor unabhängig von der angezeigten Versammlung eine Menschenmenge um einen sogenannten „Hygiene-Spaziergang“ durch die Fußgängerzone abzuhalten.