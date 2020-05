Hinweise erbeten Rennrad-Fahrer fährt auf Pkw auf und kommt mit Fraktur ins Krankenhaus

Am Samstag, 16. Mai, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Rennrad die Kelheimwinzer Straße in Kelheim. Als er an einem wartenden abbiegenden Pkw vorbeifahren wollte, wurde er von hinten von einem roten Kleinwagen überholt.