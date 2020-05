Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Pkws ein

Foto: 123rf.com

Am Samstagmorgen, 16. Mai, zwischen 2 Uhr und 3.35 Uhr, wurde die Heckscheibe eines VW Tiguan auf noch unbekannte Weise eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in Bad Abbach in der Straße „Am Markt“.