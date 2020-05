Unfall bei Elsendorf Reifenplatzer auf der A93 – BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Ein BMW-Fahrer aus Mainburg befuhr gegen 19.49 Uhr die Autobahn A93 in Richtung Regensburg, als es zum Unfall kam.

Elsendorf. Als der rechte hintere Reifen seines Autos platzte, verlor der junge Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, schrammte circa zehn Meter an der Mittelleitplanke entlang, bevor er die rechte Leitplanke auf circa 20 Meter verbog und aus der Verankerung riss. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Kelheim. Der BMW war nicht weiter fahrbereit. An den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 900 Euro.