Ermittlungen Auf Verstoß gegen die Sondernutzungssatzung der Stadt Mainburg folgte eine Beamtenbeleidigung

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 15. Mai, um 22.20 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mainburg am dortigen Busbahnhof einen 17-jährigen Mainburger. Dieser hatte sich an der Örtlichkeit zum Alkoholkonsum niedergelassen und führte mehrere Bier mit sich.