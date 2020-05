Zeugen gesucht Reihe von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wolnzach

Bei der Polizei Geisenfeld wurden mehrere Beschädigungen an Fahrzeugen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Wolnzach am Freitag, zwischen 22 und 23 Uhr, mitgeteilt. Vermutlich handelt es sich um eine randalierende Tätergruppe, die vom Gabes über die Wendenstraße, Josef-Reindl-Straße und dem Josef-Alberstötter-Ring unterwegs war.