Vom Ladendetektiv beobachtet Ein Ladendiebstahl zu viel – Dieb festgenommen

Ein 36-jähriger, moldauischer Ladendieb betrat am Donnerstagnachmittag, 14. Mai, um 15 Uhr, einen Supermarkt in der Gerolfinger Straße in Ingolstadt und entwendete Nahrungsmittel sowie Kosmetikartikel.