In Ingolstadt erwischt Keinen Mundschutz getragen – und dann auch noch geklaut!

Foto: Ursula Hildebrand

Bereits am Mittwoch, 29. April, 15.15 Uhr, betrat ein 30-jähriger Deutscher einen Supermarkt in der Harderstraße in Ingolstadt. Hierbei trug er, entgegen der derzeitigen Verordnung, keinen Mund-Nasen-Schutz.