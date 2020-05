Unfallflucht Fahndung nach betrunkenem Autofahrer erfolgreich

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 13. Mai, konnte ein betrunkener Autofahrer nach erfolgter Unfallflucht durch die Ingolstädter Polizei gestellt werden. Eine Grundstückseigentümerin in der Kipfenberger Straße in Etting in Ingolstadt teilte mit, dass gegen 20.40 Uhr ihr Gartenzaun von einem flüchtigen Fahrzeug angefahren wurde.