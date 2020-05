Am Dienstagvormittag, 12. Mai, wurde um 9.25 Uhr durch einen Techniker der Stadt Ingolstadt festgestellt, dass eine Lichtsignalanlage in Haunwöhr durch einen bisher unbekannten Lkw angefahren worden war.

Ingolstadt. Das flüchtige Fahrzeug war gemäß Schadensbild von der Maximilianstraße nach rechts in die Schrobenhausener Straße in einem zu engen Radius abgebogen. Hierbei blieb der Unfallverursacher mit rechten Seite an der Signalanlage hängen und riss diese teilweise vom Masten ab. Die genaue Unfallzeit konnte bisher nicht bestimmt werden.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0841/ 9343-4410 von der Verkehrspolizei Ingolstadt entgegengenommen.