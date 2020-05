Keine Verletzten Staubexplosion in einem Hackschnitzelspeicher – 20.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Mai, um 6.30 Uhr, kam es in Puttenhausen in der Äußeren Freisinger Straße zu einer Staubexplosion in einem Hackschnitzelspeicher.