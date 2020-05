Körperverletzung 49-Jähriger lauert seiner Ehefrau auf und greift sie an

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Nach ersten Ermittlungen lauerte der 49-jährige Ehemann seiner 46-jährigen Frau am Dienstag, 12. Mai, 14.35 Uhr, am Parkplatz ihrer Arbeitsstelle in Ilmendorf auf.