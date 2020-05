Polizei sucht Zeugen Mehrere Liter Öl in Abwasserkanal in Ingolstadt entsorgt

Foto: Julia Bellinghausen

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte im Laufe des Montags, 11. Mai, mehrere Liter Öl in einem Abwasserkanal in Ingolstadt in der Hindenburgstraße, zwischen Schubert- und Ringlerstraße.