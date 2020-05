Polizei bittet um Hinweise Einbrecher versucht, in Mehrfamilienhaus zu gelangen

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. Mai, hat ein unbekannter Täter erfolglos versucht, über zwei Eingangstüren in ein Mehrfamilienhaus in der Rosenaustraße in Beilngries zu gelangen.