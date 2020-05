Zeugen gesucht Zwei Fahrräder im Wert von 5.500 Euro aus Tiefgarage geklaut

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Sonntag, 10. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 11. Mai, 13.30 Uhr, wurden aus einer Tiefgarage in der Straße „An der Sulz“ in Beilngries zwei Fahrräder gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Trek in schwarz und ein blau-oranges E-Bike der Marke Scott.