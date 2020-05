Fahrzeug sichergestellt Vater lässt achtjährigen Sohn auf Pocket-Bike fahren

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 10. Mai, um 15.14 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Mainburg festgestellt, dass ein 28-jähriger Mann aus Mainburg seinen achtjährigen Sohn auf einem Pocket-Bike mit einem Hubraum von 49 Kubimetern Fahrübungen machen ließ.