Duo angezeigt Fahrt unter Drogeneinfluss mit getuntem Motorroller

Am Samstag, 9. Mai, wurde eine zivile Streife der PI Kelheim auf ein Rollerduo im Bereich Neustadt an der Donau aufmerksam, die mit stark erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Auffallend war hierbei, dass an einem der Roller kein Kennzeichen angebracht war.