Pkw beschädigt Nach Fahrradsturz von der Unfallstelle entfernt

Am Freitag, 8. Mai, gegen 23 Uhr, stürzte ein bislang unbekannter Radfahrer am Schwaigfeldring in Neustadt an der Donau. Bei diesem Sturz wurde ein dortig geparkter Pkw beschädigt.