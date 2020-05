Anzeige erstattet Drogenfunde bei Personenkontrollen

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Am Freitag, 8. Mai, gegen 22.15 Uhr, wollte eine zivile Polizeistreife eine Gruppe von fünf Personen in Neustadt an der Donau, die sich auf einem Spielplatz aufhielt, einer Personenkontrolle unterziehen.