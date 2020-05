Zusammenstoß Kradfahrer (78) bei Unfall schwer verletzt

Foto: DRF Luftrettung

Am Donnerstag, 7. Mai, um 14.05 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Mann aus Biburg mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2642 von Wildenberg in Richtung Oberlauterbach. Auf Höhe einer Weiheranlage bog er nach links in einen Flurweg ab. Dabei übersah er einen ebenfalls 78-jährigen Mann aus Pfeffenhausen, der mit seinem Krad entgegenkam.