Zeugen gesucht Einbruch in ein Gartenhaus – Bier und Schnaps geklaut

Foto: 123rf.com

In der Zeit vom 6. Mai, 16.30 Uhr, bis zum 7. Mai, 7.45 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in Mainburg in einen Schrebergarten am Gabis ein und hebelte die Türe des Gartenhauses auf.