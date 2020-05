Kontrolle bei Manching Lkw-Fahrer hatte zwei Promille intus

Am Samstag, 9. Mai, 2.20 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Lkw auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München auf, der teilweise in Schlangenlinien unterwegs war.