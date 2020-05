Zeugenaufruf Kradfahrerin nach Unfall verletzt – Verursacherin fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Eine 54-jährige Ingolstädterin war am Donnerstag, 7. Mai, um 15.30 Uhr, mit ihrem Kraftrad auf der Bundesstraße B16 in Richtung Regensburg unterwegs und wollte in Manching an der Abzweigung zur Staatsstraße 2335 nach links in Richtung Ingolstadt abbiegen.