Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt beim Ausparken ein Fahrzeug und macht sich aus dem Staub

Am Mittwoch, 6. Mai, zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr, wurde auf dem Norma-Parkplatz in der Abensberger Straße in Mainburg ein weißer Daimler Vito im Bereich der Fahrertüre vermutlich beim Ausparken von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt.