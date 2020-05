Ungeklärte Ursache Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und wird verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 6. Mai, um 11.20 Uhr, stürzte ein 68-jähriger Radfahrer auf der Mühlhausener Straße in Altdürnbuch in Biburg alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache.