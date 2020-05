2.500 Euro Schaden Betrunken Unfall verursacht – spanischer Autofahrer muss Führerschein abgeben

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 6. Mai, um 14.35 Uhr, setzte sich in der Degenhartstraße in Ingolstadt ein spanischer Autofahrer betrunken hinter das Steuer seines Pkws. Aufgrund der alkoholbedingten Einschränkungen übersah er offensichtlich den vor ihm stehenden Motorradfahrer zu spät, der verkehrsbedingt an der roten Ampel halten musste.