Diebstahl Unbekannter klaut Ortsschild in Reichertshofen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, 1. Mai, 18 Uhr, und Mittwoch, 6. Mai, 7.30 Uhr, im Reichertshofener Ortsteil Agelsberg ein Ortsschild.

Reichertshofen. Dem Markt Reichertshofen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Geisenfeld in Verbindung zu setzen. Ein Verfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.