Trunkenheitsfahrten Zwei betrunkene Pkw-Fahrer gestoppt

Am Dienstag, 5. Mai, im Zeitraum zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr, konnte die Ingolstädter Polizei zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Ingolstadt/Gerolfing. Ein 25-jähriger Ingolstädter wurde in Gerolfing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und durfte aufgrund über 0,9 Promille seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ein 44-Jähriger aus dem südlichen Bereich des Landkreises Eichstätt wies bei einer Kontrolle in der Ettinger Straße in Ingolstadt sogar einen Wert von fast 1,6 Promille auf. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.