Kontrolle auf der B300 In Schlangenlinien unterwegs – Fahrer eines Wohnmobils verweigert Alkotest

Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am Dienstag, 5. Mai, 8 Uhr, ein Wohnmobil mit niederländischer Zulassung mitgeteilt, das von Pörnbach kommend in Schlangenlinien auf der Bundesstraße B300 in Richtung Langenbruck fuhr.