Zeugen gesucht Einbruch in Lagerhalle in Mainburg

In der Zeit von Samstag, 2. Mai, 16.15 Uhr, bis Sonntag, 3. Mai, 15 Uhr, brachen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Bereich der Espertstraße in Mainburg ein.