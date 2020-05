Meinungsverschiedenheit Streit eskaliert – 15-Jähriger schlägt 51-Jährigen

Foto: 123rf.com

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem 51-jährigen Mann und einem 15-jährigen Jugendlichen im Bereich der Ebrantshauser Straße in Mainburg am Montag, 4. Mai, um 14.10 Uhr, endete damit, dass der 15-Jährige seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, als dieser bei einem Gerangel in die Knie ging.