Hinweise erbeten Unbekannter zersticht alle vier Reifen eines geparkten Fahrzeugs in Münchsmünster

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag, 2. Mai, 18 Uhr, bis Sonntag, 3. Mai, 12 Uhr, zerstach ein bisher unbekannter Täter alle vier Reifen an einem silber-metallic farbenen Audi A6. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von circa 600 Euro entstand, war zur fraglichen Zeit in Münchsmünster vor einem Anwesen in der Aventinstraße 9 geparkt.