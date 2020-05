Polizei ermittelt 74-Jährige in München durch Verpuffung verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am späten Sonntagnachmittag, 3. Mai, um 17.45 Uhr, wurde die Feuerwehr über den Hausnotruf zu einem Brand in der Dombergstraße in München alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung und fanden dort eine bewusstlos im Bett liegende 74-jährige Dame.