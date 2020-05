Verkehrskontrollen Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in Geisenfeld

Am Sonntagnachmittag, 3. Mai, um 14.30 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mofafahrer aus dem Gemeindebereich Manching aufgrund Alkoholeinfluss in der Augsburger Straße in Geisenfeld aus dem Verkehr gezogen.