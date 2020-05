Hinweise erbeten VW Lupo ohne Kennzeichen beschädigt VW Touran – alle Insassen flüchten zu Fuß

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 3. Mai, gegen 22.25 Uhr, wurde in der Marieluise-Fleißer-Straße in Ingolstadt ein geparkter grauer VW Touran durch einen blauen VW Lupo angefahren. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer parkte vorwärts ein und kollidierte hierbei mit dem Heck des am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Touran.