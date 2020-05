Verkehrskontrolle Drogenfahrt aufgedeckt – Beifahrer hat außerdem Betäubungsmittel bei sich

Foto: 123rf.com

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. auf 4. Mai, in Denkendorf stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger Fahrer eines Pkws unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Verkehr teilnahm.