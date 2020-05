Hinweise erbeten Streit unter Radfahrern eskaliert – 13-Jährige verletzt

Am Sonntagnachmittag, 3. Mai, gegen 16 Uhr, kam es im Bereich Kipfenberg auf einer Brücke Richtung Grösdorf zu einem Streit zwischen drei Radfahrern. Eine 13-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad über eine Brücke, was jedoch anscheinend zwei Rennradfahrern so nicht gefiel.