Anzeige erstellt Alkoholisierter 28-Jähriger fällt durch seine Fahrweise auf

Foto: 123rf.com

Am Montag, 4. Mai, gegen 1.15 Uhr, fiel Beamten der PI Kelheim ein Pkw-Fahrer in Neustadt an der Donau auf, der in schnellerem Tempo unterwegs war.