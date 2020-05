Hinweise erbeten Verkehrsunfallflucht führt zu Stromausfall

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Samstagnachmittag, 2. Mai, gegen 17.45 Uhr, wurde in Vohburg im Ortsteil Hartacker in der Kreuzstraße 33 ein Stromverteilerkasten durch einen bislang unbekannten Fahrer beschädigt.