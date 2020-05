Ausgangsbeschränkung Aggressives Verhalten führt zu Anzeige und Gewahrsamnahme

Foto: FedericoC/123rf.com

Nachdem vier jugendliche Münchner sich am Sonntag, 3. Mai, gegen 3 Uhr, in der Bahnhofsstraße in Geisenfeld zum Feiern getroffen und in der Nacht für Unruhe gesorgt hatten, war ein Einsatz der Polizeiinspektion Geisenfeld notwendig.