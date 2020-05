Anzeige erstattet Möbeltransport mit steuerbefreitem Anhänger

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Samstag, 2. Mai, gegen 17.30 Uhr in der Schleifmühlstraße in Wolnzach mit seinem Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen.