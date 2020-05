Hinweise erbeten Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Pkw und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Mai, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr, wurde im Bereich der Regensburger Straße in Mainburg auf einem öffentlichen Parkplatz ein weißer Daimler Benz C 220 D von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.