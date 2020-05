Knapp 1,8 Promille Betrunkener Autofahrer baut Unfall – 26.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 1. Mai, gegen 22.15 Uhr, kam es in Ingolstadt an der Haunwöhrer Straße 106, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher leicht verletzt wurde.