Unfall bei Ingolstadt Bei Nässe auf der A9 die Kontrolle verloren – 25.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 2. April, 15.33 Uhr, verlor der Fahrer eines Audi SQ7 beim Fahrstreifenwechsel auf der A9 die Kontrolle über seinen Pkw, krachte erst in einen anderen Pkw und anschließend in die Leitplanke.