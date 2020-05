Auto beschädigt Unbekannter hinterlässt 1,80 Meter langen Kratzer

Während eines Arztbesuches wurde geparkter Pkw beschädigt.

Abensberg. Am Donnerstag, 30. April, in der Zeit von 8.40 bis 9.40 Uhr nahm ein 39-jähriger Angestellter aus dem nördlichen Landkreis einen Arzttermin in Abensberg in der Stadionstraße wahr. Seinen Opel Astra, schwarz, parkte er zu dieser Zeit auf dem praxiseigenen Parkplatz. Als er nach dem Arzttermin zu seinem Auto zurückkam musste er feststellen, dass sich auf der linken Fahrzeugseite Kratzer über eine Länge von circa 1,80 Metern befanden. Es wird vermutet, dass ein anderer Pkw beim Ein- oder Ausparken den Schaden an dem Opel Astra verursacht hat.

Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.