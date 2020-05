Die Polizei ermittelt Hydranten angefahren – Unfallflucht von Überwachungskamera aufgenommen

Am Donnerstag, 30. April, um 12.15 Uhr, touchierte ein Mazda in der Straße „Am Straßfeld“ in Abensberg beim Rangieren einen Hydranten, sodass dieser komplett abbrach.