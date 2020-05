Ein haltender Lkw mit Anhänger sorgte am 29. April um 14.30 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr Mainburg.

Mainburg. Der 38-jährige Fahrer aus Manching befuhr die Kreisstraße KEH30 von Meilenhofen in Richtung Aiglsbach. Als er kurz am rechten Fahrbahnrand halten wollte, kam er zu weit auf die Grünfläche des Banketts und rutsche nach rechts ab. Das Gespann drohte, seitlich zu kippen, weshalb die Feuerwehr zur Sicherung und Bergung des Fahrzeuges hinzugezogen wurde. An der Böschung entstand ein Schaden von circa 200 Euro, das Fahrzeug blieb unbeschädigt.

